Елена Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Упоминание
1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Григорий Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Петров
Упоминание
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова и Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869