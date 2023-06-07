Елена Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1832 г.р.
Вычислено 1849 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Григорий Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Петров

Упоминание
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова и Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869
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