Топлов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топлов Виктор

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Место рождения

Астрахань, Астраханская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Топлов Михаил

Мать: не указана

Астрахань, Астраханская область, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1938

Сын: Топлов Виктор

Мать ребёнка: Топлова Валентина

Астрахань, Астраханская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топлов Юрий

Мать ребёнка: Топлова Валентина

Астрахань, Астраханская область, Россия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Астрахань, Астраханская область, Россия
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