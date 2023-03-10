Топлов Виктор
Место рожденияАстрахань, Астраханская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Топлов Михаил
Мать: не указана
Астрахань, Астраханская область, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1938
Сын: Топлов Виктор
Мать ребёнка: Топлова Валентина
Астрахань, Астраханская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Топлов Юрий
Мать ребёнка: Топлова Валентина
Астрахань, Астраханская область, Россия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Астрахань, Астраханская область, Россия