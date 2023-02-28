Падалко (Рубина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падалко (Рубина) Татьяна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.01.1959

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

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Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1959

Отец: Рубин Григорий Залманович

Мать: Антонова Юлия

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.04.1977

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.1980

Сын: Падалко Иван

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
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