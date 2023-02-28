Падалко (Рубина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения24.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1959
Отец: Рубин Григорий Залманович
Мать: Антонова Юлия
Бракосочетание
09.04.1977
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1980
Сын: Падалко Иван
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно