Савкин Лев Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкин Лев Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1999

Отец: не указан

Мать: Гайкова Лариса Александровна

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