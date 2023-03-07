Пушкарева Матрена Евдокимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Пушкарев Терентий Кузьмин
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Марина Кузьмина
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Дарья Кузьмина
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Иевлев
Рождение ребёнка
16.12.1784 ст.
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Иевлев
Рождение ребёнка
03.10.1786 ст.
Сын: Пушкарев Осип (Иосиф) Кузьмин
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Анна Кузьмина
Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Иевлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802