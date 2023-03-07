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Пушкарева Матрена Евдокимова

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Пушкарев Терентий Кузьмин

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Иевлев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Марина Кузьмина

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Иевлев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Дарья Кузьмина

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Иевлев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1784 ст.

Сын: Пушкарев Агей Кузьмин

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Иевлев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1786 ст.

Сын: Пушкарев Осип (Иосиф) Кузьмин

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Иевлев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Анна Кузьмина

Отец ребёнка: Пушкарев Козьма Иевлев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Козьма Иевлев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
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