Дикарева (Лазарева) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикарева (Лазарева) Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

17.02.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Лазарев Иван Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1890 ст.

Муж: Дикарёв Дорофей Тихонович

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.12.1890 ст.

Сын: Дикарев Степан Дорофеевич

Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.12.1892 ст.

Дочь: (Дикарева) Анисия Дорофеевна

Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович

Рождение ребёнка
04.03.1895 ст.

Сын: Василий

Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович

Рождение ребёнка
23.08.1897 ст.

Дочь: (Дикарева) Наталья Дорофеевна

Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1900 ст.

Дочь: (Дикарева) Елена Дорофеевна

Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.07.1904 ст.

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович

Рождение ребёнка
27.07.1905 ст.

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович

Рождение ребёнка
08.01.1908 ст.

Дочь: Фиона

Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович

Рождение ребёнка
08.01.1908 ст.

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович

Рождение ребёнка
15.02.1909 ст.

Сын: Федор

Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович

Смерть
17.02.1909 ст.

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