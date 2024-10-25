Дикарева (Лазарева) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти17.02.1909 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Лазарев Иван Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1890 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1890 ст.
Сын: Дикарев Степан Дорофеевич
Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович
Рождение ребёнка
23.12.1892 ст.
Дочь: (Дикарева) Анисия Дорофеевна
Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович
Рождение ребёнка
04.03.1895 ст.
Сын: Василий
Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович
Рождение ребёнка
23.08.1897 ст.
Дочь: (Дикарева) Наталья Дорофеевна
Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович
Рождение ребёнка
22.05.1900 ст.
Дочь: (Дикарева) Елена Дорофеевна
Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович
Рождение ребёнка
07.07.1904 ст.
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович
Рождение ребёнка
27.07.1905 ст.
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович
Рождение ребёнка
08.01.1908 ст.
Дочь: Фиона
Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович
Рождение ребёнка
08.01.1908 ст.
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович
Рождение ребёнка
15.02.1909 ст.
Сын: Федор
Отец ребёнка: Дикарёв Дорофей Тихонович
Смерть
17.02.1909 ст.