Якубович (Кожура) Елена Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубович Игнатий Устинович
Отец ребёнка: Якубович Устин Симеонович (Семенович)
Рождение ребёнка
10.03.1919
Дочь: (Якубович) Стефана Устиновна
Отец ребёнка: Якубович Устин Симеонович (Семенович)