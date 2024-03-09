Якубович (Кожура) Елена Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубович (Кожура) Елена Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубович Игнатий Устинович

Отец ребёнка: Якубович Устин Симеонович (Семенович)

Рождение ребёнка
10.03.1919

Дочь: (Якубович) Стефана Устиновна

Отец ребёнка: Якубович Устин Симеонович (Семенович)

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