(Хрептович) Мария Иринеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хрептович) Мария Иринеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Барятинская Мария Апполинарьевна

Отец ребёнка: Бутенев Аполлинарий Петрович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Елена Апполинарьевна

Отец ребёнка: Бутенев Аполлинарий Петрович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Хрептович-Бутенев Михаил Апполинарьевич

Отец ребёнка: Бутенев Аполлинарий Петрович

Рождение ребёнка
09.09.1848

Сын: Граф Хрептович-Бутенев (бутенев) Константин Аполлинарьевич

Отец ребёнка: Бутенев Аполлинарий Петрович

Rome, Province of Rome, Lazio, Italy
Смерть
1890
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