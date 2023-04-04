(Хрептович) Мария Иринеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Барятинская Мария Апполинарьевна
Отец ребёнка: Бутенев Аполлинарий Петрович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Елена Апполинарьевна
Отец ребёнка: Бутенев Аполлинарий Петрович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Хрептович-Бутенев Михаил Апполинарьевич
Отец ребёнка: Бутенев Аполлинарий Петрович
Рождение ребёнка
09.09.1848
Сын: Граф Хрептович-Бутенев (бутенев) Константин Аполлинарьевич
Отец ребёнка: Бутенев Аполлинарий Петрович
Rome, Province of Rome, Lazio, Italy
Смерть
1890