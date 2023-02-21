(Волоцкая) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Волоцкая) Евгения Николаевна

(Волоцкая) Евгения Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Невский Николай

Мать: Невская Надежда Христофоровна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Волоцкой Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Волоцкой Василий Николаевич

Rostov, Rostov, Yaroslavskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Волоцкой Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Волоцкой Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Волоцкой Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Волоцкой Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Волоцкой Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоцкой Василий Николаевич

Смерть
1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close