(Волоцкая) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти1940
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Невский Николай
Рождение ребёнка
1893
Сын: Волоцкой Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Волоцкой Василий Николаевич
Rostov, Rostov, Yaroslavskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Волоцкой Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Волоцкой Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Волоцкой Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Волоцкой Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Волоцкой Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940