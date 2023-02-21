Зоров (Слипченко) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Слипченко Василий
Мать: Слипченко Мария
Рождение ребёнка
18.05.1928
Дочь: Юрченко Лариса
Отец ребёнка: Зоров Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зоров Виктор
Развод
Неизвестно
Муж: Сыч Николай
Смерть
Неизвестно