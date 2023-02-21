Зоров (Слипченко) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоров (Слипченко) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Слипченко Василий

Мать: Слипченко Мария

Рождение ребёнка
18.05.1928

Дочь: Юрченко Лариса

Отец ребёнка: Зоров Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зоров Виктор

Развод
Неизвестно

Муж: Сыч Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыч Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыч Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыч Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыч Николай

Смерть
Неизвестно
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