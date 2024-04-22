Иринья Герасимова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: Герасим Савельев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
04.05.1823 ст.
Муж: Петр Тимофеев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Ульяна Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Петр Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)
Рождение ребёнка
12.05.1832 ст.
Дочь: Елена Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Афимья Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
26.10.1839 ст.
Дочь: Прасковья Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
22.06.1841 ст.
Дочь: Камушкина Аграфена Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
17.09.1843 ст.
Сын: Никита Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
15.12.1845 ст.
Сын: Петр Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно