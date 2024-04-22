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Иринья Герасимова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Герасим Савельев (Ич)

Мать: Прасковья Михайлова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
04.05.1823 ст.

Муж: Петр Тимофеев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Ульяна Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Петр Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)

Рождение ребёнка
12.05.1832 ст.

Дочь: Елена Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Афимья Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
26.10.1839 ст.

Дочь: Прасковья Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
22.06.1841 ст.

Дочь: Камушкина Аграфена Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
17.09.1843 ст.

Сын: Никита Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
15.12.1845 ст.

Сын: Петр Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Тимофеев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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