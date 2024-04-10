Гребенев Антон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Гребенев Трофим Антонович
Мать ребёнка: Гребенева Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Гребенев Константин Антонович
Мать ребёнка: Гребенева Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Гребнева) Мавра Антоновна
Мать ребёнка: Гребенева Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: (Гребнева) Мария Антоновна
Мать ребёнка: Гребенева Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Гребенев Алексей Антонович
Мать ребёнка: Гребенева Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: (Гребнева) Акулина Антоновна
Мать ребёнка: Гребенева Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Гребнева) Агафия Антоновна
Мать ребёнка: Гребенева Наталья Максимовна
Смерть
После 1834