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Гребенев Антон Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Гребенев Яков Филиппович

Мать: Гребенева (Малкова) Евгения (Синклитикия) Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенева Наталья Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Гребенев Трофим Антонович

Мать ребёнка: Гребенева Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Гребенев Константин Антонович

Мать ребёнка: Гребенева Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Гребнева) Мавра Антоновна

Мать ребёнка: Гребенева Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: (Гребнева) Мария Антоновна

Мать ребёнка: Гребенева Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Гребенев Алексей Антонович

Мать ребёнка: Гребенева Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: (Гребнева) Акулина Антоновна

Мать ребёнка: Гребенева Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Гребнева) Агафия Антоновна

Мать ребёнка: Гребенева Наталья Максимовна

Смерть
После 1834

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