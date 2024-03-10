Донцова (Не Знаем) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лёвина (Донцова) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Донцов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Донцов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова (Донцова) Агафья (Барсукова) Алексеевна
Отец ребёнка: Донцов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамонова (Донцова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Донцов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Донцов Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно