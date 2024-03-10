Донцова (Не Знаем) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донцова (Не Знаем) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лёвина (Донцова) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Донцов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донцов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Донцов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова (Донцова) Агафья (Барсукова) Алексеевна

Отец ребёнка: Донцов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артамонова (Донцова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Донцов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донцов Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Донцов Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно

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