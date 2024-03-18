Самойлов Никифор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Самойлова) Елизавета Никифоровна
Мать ребёнка: (Синицына) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Самойлова) Антанина Никифоровна
Мать ребёнка: (Синицына) Екатерина Павловна
Смерть
1942