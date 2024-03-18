Самойлов Никифор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлов Никифор Ильич

Самойлов Никифор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Синицына) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Самойлова) Елизавета Никифоровна

Мать ребёнка: (Синицына) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Самойлова) Антанина Никифоровна

Мать ребёнка: (Синицына) Екатерина Павловна

Смерть
1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.