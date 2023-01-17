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Алексеев Александр Иванович

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Место рождения

Кашкино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.09.1922

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922

Отец: Алексеев Иван

Мать: Алексеева Анна Васильевна

Кашкино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.02.1950

Сын: Алексеев Леонид Александрович

Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Павловна

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Татьяна Павловна

Смерть
1974
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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