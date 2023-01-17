Алексеев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения30.09.1922
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922
Отец: Алексеев Иван
Рождение ребёнка
01.02.1950
Сын: Алексеев Леонид Александрович
Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Павловна
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область