Антонов Феоктист — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Феоктист

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Камаева Елизавета Феоктистовна

Мать ребёнка: Антонова Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Антонов Игнатий Феоктистович

Мать ребёнка: Антонова Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Антонов Николай Феоктистович

Мать ребёнка: Антонова Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Антонов Виталий Феоктистович

Мать ребёнка: Антонова Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Антонов Леонид Феоктистович

Мать ребёнка: Антонова Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Петр Феоктистович

Мать ребёнка: Антонова Васса Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Васса Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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