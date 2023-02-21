Антонов Феоктист
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Камаева Елизавета Феоктистовна
Мать ребёнка: Антонова Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Антонов Игнатий Феоктистович
Мать ребёнка: Антонова Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Антонов Николай Феоктистович
Мать ребёнка: Антонова Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Антонов Виталий Феоктистович
Мать ребёнка: Антонова Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Антонов Леонид Феоктистович
Мать ребёнка: Антонова Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Петр Феоктистович
Мать ребёнка: Антонова Васса Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно