Циолковский Константин Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Циолковский Константин Эдуардович

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Место рождения

Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.09.1857

Дата смерти

19.09.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1860 по 1868
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1869 по 1873
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1873 по 1876
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1876 по 1878
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1878 по 1880
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1880
Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1892
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
19.09.1935
Калуга, город Калуга, Калужская область
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