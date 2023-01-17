Циолковский Константин Эдуардович
Место рождения
Дата рождения17.09.1857
Дата смерти19.09.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1860 по 1868
Место жительства
С 1869 по 1873
Место жительства
С 1873 по 1876
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1876 по 1878
Место жительства
С 1878 по 1880
Место жительства
С 1880
Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1892
Смерть
19.09.1935