Рудык Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудык Игорь Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1991

Отец: Рудык Иван

Мать: Наталия Ивановна

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