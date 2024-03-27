Гомонова (Бубрешова) Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1928
Сын: Гомонов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Гомонов Григорий Дмитриевич
с.Черкассы, Саракташский район, Чкаловская область, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гомонов Григорий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно