Гомонова (Бубрешова) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомонова (Бубрешова) Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1928

Сын: Гомонов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Гомонов Григорий Дмитриевич

с.Черкассы, Саракташский район, Чкаловская область, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомонов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Гомонов Григорий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гомонов Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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