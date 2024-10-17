Мельникова Евдакия Гаврилова
Место рождения
Дата рождения19.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1881
Отец: Гавриил Алексеев
Мать: Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
21.02.1881
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Иван Адрианов и деревни Авинищ крестьянская девица Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
30.12.1912
Дочь: (Мельникова) Нина Петрова
Отец ребёнка: Мельников Петр Петров
Рождение ребёнка
30.12.1912
Дочь: (Мельникова) Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Мельников Петр Петров
Смерть
Неизвестно