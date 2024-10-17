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Мельникова Евдакия Гаврилова

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

19.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1881

Отец: Гавриил Алексеев

Мать: Марья Васильева

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Петр Петров

Крещение
21.02.1881
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Иван Адрианов и деревни Авинищ крестьянская девица Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
30.12.1912

Дочь: (Мельникова) Нина Петрова

Отец ребёнка: Мельников Петр Петров

Рождение ребёнка
30.12.1912

Дочь: (Мельникова) Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Мельников Петр Петров

Смерть
Неизвестно

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