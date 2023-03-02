Кондратьев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратьев Сергей Андреевич
Мать: Кондратьева Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Игорь Александрович
Мать ребёнка: Кондратьева Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кондратьева Наталья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно