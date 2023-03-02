Кондратьев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратьев Сергей Андреевич

Мать: Кондратьева Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Игорь Александрович

Мать ребёнка: Кондратьева Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кондратьева Наталья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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