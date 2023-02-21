Мокрушин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрушин Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1971

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1971

Отец: Мокрушин Георгий

Мать: Мокрушина Валентина

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