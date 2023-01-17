Чекалов Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения12.04.1919 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1919 ст.
Крещение
14.04.1919 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекалова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекалова Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалова Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно