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Andromache

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Schliemann Heinrich Julius

Мать: Шильман / Schliemann София ΣΟΦΙΑ

Бракосочетание
18.10.1892

Муж: Melas Leon

Athen, Řecko
Рождение ребёнка
01.01.1895

Сын: Melas Michel

Отец ребёнка: Melas Leon

Athen, Řecko
Рождение ребёнка
06.05.1897

Сын: Melas Alex

Отец ребёнка: Melas Leon

Athen, Attikí, Řecko
Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Melas Leon

Отец ребёнка: Melas Leon

Athen, Attikí, Řecko
Смерть
1962
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