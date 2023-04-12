Andromache
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
18.10.1892
Муж: Melas Leon
Athen, Řecko
Рождение ребёнка
01.01.1895
Сын: Melas Michel
Отец ребёнка: Melas Leon
Athen, Řecko
Рождение ребёнка
06.05.1897
Сын: Melas Alex
Отец ребёнка: Melas Leon
Athen, Attikí, Řecko
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Melas Leon
Отец ребёнка: Melas Leon
Athen, Attikí, Řecko
Смерть
1962