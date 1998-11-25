Городянкина (Варбузова) Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1910
Дата смерти25.11.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1933
Сын: Городянкин Виктор Семенович
Отец ребёнка: Городянкин Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.09.1939
Сын: Городянкин Николай Семенович
Отец ребёнка: Городянкин Семен Дмитриевич
Смерть
25.11.1998