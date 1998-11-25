Городянкина (Варбузова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городянкина (Варбузова) Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1910

Дата смерти

25.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городянкин Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.10.1933

Сын: Городянкин Виктор Семенович

Отец ребёнка: Городянкин Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.09.1939

Сын: Городянкин Николай Семенович

Отец ребёнка: Городянкин Семен Дмитриевич

Смерть
25.11.1998

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