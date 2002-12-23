Шафигуллин Зайдулла Абдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафигуллин Зайдулла Абдуллович

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Место рождения

Муслюмкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.04.1932

Дата смерти

23.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Муслюмкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.12.2002
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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