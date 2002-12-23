Шафигуллин Зайдулла Абдуллович
Место рождения
Дата рождения25.04.1932
Дата смерти23.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
23.12.2002
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)