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Тимофеев Александр

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
28.07.1915

Сын: Тимофеев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Тимофеева Пелагея Ивановна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Родился в пос. Бежица, Брянского уезда, Орловской губернии.
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Тимофеева Таисия Александровна

Мать ребёнка: Тимофеева Пелагея Ивановна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Лидия Александровна

Мать ребёнка: Тимофеева Пелагея Ивановна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Брянск, город Брянск, Брянская область
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