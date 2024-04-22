Тимофеев Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1915
Сын: Тимофеев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Тимофеева Пелагея Ивановна
Родился в пос. Бежица, Брянского уезда, Орловской губернии.
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Тимофеева Таисия Александровна
Мать ребёнка: Тимофеева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Лидия Александровна
Мать ребёнка: Тимофеева Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно