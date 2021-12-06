Александрова (Жибоедова) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Жибоедова) Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1939

Дата смерти

06.12.2021

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1939

Отец: Жибоедов Василий Григорьевич

Мать: Жибоедова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Геннадий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Геннадий Алексеевич

Смерть
06.12.2021
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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