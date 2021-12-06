Александрова (Жибоедова) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1939
Дата смерти06.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александров Геннадий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.2021
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край