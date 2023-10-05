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Бугров Алексей Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1913

Отец: Бугров Фрол Константинович

Мать: Любовь Алексеева

ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 109 Л. 130 об.–131 (1914). Рождение Алексия — сына Фрола Константинова Бугрова и Любови Алексиевой.
Призыв на военную службу
?.09.1935
лейтенант в/ч 46 сп 3 сбр СЭФ, 540 опрос МВО ЦАМО шкаф 26 ящик 27
Призыв на военную службу
16.02.1940
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
лейтенант 3 сбр. 46 сп
Попал в плен (военное)
05.10.1941
ЦАМО Фонд 58 Опись 18003 Дело 1379
Смерть
Неизвестно

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