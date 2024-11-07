Полуэктов Денис Геннадьевич
мужской, родился 11.04.1976
ОтецПолуэктов Геннадий Николаевич01.08.1954 г.р.
МатьПолуэктова - Михайлова Наталья Васильевна08.08.1954 г.р.
Супруги
Полуэктова - Смирнова Марина Евгеньевна22.08.1970 г.р.
Дети
Полуэктов Данил Денисович24.03.2000 г.р.
Полуэктова Екатерина Денисовна15.11.2005 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.2000
Сын: Полуэктов Данил Денисович
Мать ребёнка: Полуэктова - Смирнова Марина Евгеньевна
Рождение ребёнка
15.11.2005
Дочь: Полуэктова Екатерина Денисовна
Мать ребёнка: Полуэктова - Смирнова Марина Евгеньевна