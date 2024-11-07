Полуэктов Денис Геннадьевич 11.04.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полуэктов Денис Геннадьевич

Автор
ГП
Полуэктов Г.

мужской, родился 11.04.1976

Отец
Полуэктов Геннадий Николаевич01.08.1954 г.р.
Мать
Полуэктова - Михайлова Наталья Васильевна08.08.1954 г.р.
Супруги
Полуэктова - Смирнова Марина Евгеньевна22.08.1970 г.р.
Дети
Полуэктов Данил Денисович24.03.2000 г.р.
Полуэктова Екатерина Денисовна15.11.2005 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1976

Отец: Полуэктов Геннадий Николаевич

Мать: Полуэктова - Михайлова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полуэктова - Смирнова Марина Евгеньевна

Рождение ребёнка
24.03.2000

Сын: Полуэктов Данил Денисович

Мать ребёнка: Полуэктова - Смирнова Марина Евгеньевна

Рождение ребёнка
15.11.2005

Дочь: Полуэктова Екатерина Денисовна

Мать ребёнка: Полуэктова - Смирнова Марина Евгеньевна

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