Айваз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джехун Айваз оглы
Мать ребёнка: Аббасова Шаргия Алхас гызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалала Айваз гызы
Мать ребёнка: Аббасова Шаргия Алхас гызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севинж Айваз гызы
Мать ребёнка: Аббасова Шаргия Алхас гызы
Бракосочетание
Неизвестно