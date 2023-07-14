Айваз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айваз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джехун Айваз оглы

Мать ребёнка: Аббасова Шаргия Алхас гызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалала Айваз гызы

Мать ребёнка: Аббасова Шаргия Алхас гызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севинж Айваз гызы

Мать ребёнка: Аббасова Шаргия Алхас гызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аббасова Шаргия Алхас гызы

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