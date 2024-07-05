Jedidiah ר' ידידיה ליפמאן עליאשבערג Lipman
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Simchovitch (Eliasberg) Channah
Мать ребёнка: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa
Рождение ребёнка
1834
Сын: Saul Saul/Shavel Едидах-Липманов
Мать ребёнка: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Eliasberg) Mera
Мать ребёнка: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa
Рождение ребёнка
1836
Сын: Eliasberg Aizik
Мать ребёнка: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa
Рождение ребёнка
1839
Сын: Eliasberg Leiba
Мать ребёнка: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Friedland (Eliasberg) Odel
Мать ребёнка: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa
Смерть
1852