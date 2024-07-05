Jedidiah ר' ידידיה ליפמאן עליאשבערג Lipman 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Jedidiah ר' ידידיה ליפמאן עליאשבערג Lipman

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Simchovitch (Eliasberg) Channah

Мать ребёнка: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa

Рождение ребёнка
1834

Сын: Saul Saul/Shavel Едидах-Липманов

Мать ребёнка: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Eliasberg) Mera

Мать ребёнка: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa

Рождение ребёнка
1836

Сын: Eliasberg Aizik

Мать ребёнка: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa

Рождение ребёнка
1839

Сын: Eliasberg Leiba

Мать ребёнка: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Friedland (Eliasberg) Odel

Мать ребёнка: Eliasberg (Katzenellenpogen) Achsa

Смерть
1852

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