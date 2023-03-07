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Ашихмин Ерофей Терентьев

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Место рождения

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1781

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Ашихмин Терентий Степанов

Мать: Ашихмина Агрофена Иванова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Мария Ерофеева

Мать ребёнка: Ашихмина Анна Константинова

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Ашихмин Савва (Савватей) Ерофеев

Мать ребёнка: Ашихмина Анна Константинова

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Анна Константинова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1781
Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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