Федоренко Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1924

Отец: Федоренко Андрей Максимович

Мать: Федоренко Василиса Яковлевна

Военная служба
1943
115 отд. арм. рота ВНОС 46 А
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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