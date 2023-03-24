Федоренко Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1924
Военная служба
1943
115 отд. арм. рота ВНОС 46 А
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно