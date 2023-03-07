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Давыдов Флор Тихонович

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Место рождения

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Давыдов Тихон Ефимович

Мать: Давыдова Параскева Савельевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
22.12.1898

Дочь: Евгения Фроловна

Мать ребёнка: Давыдова Ксения Иосифовна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
17.01.1899

Жена: Давыдова Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Давыдов Александр Фролович

Мать ребёнка: Давыдова Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
09.07.1919

Сын: Давыдов Антон Фролович

Мать ребёнка: Давыдова Ксения Иосифовна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
15.08.1922

Дочь: Васса Фроловна

Мать ребёнка: Давыдова Ксения Иосифовна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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