Давыдов Флор Тихонович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
22.12.1898
Дочь: Евгения Фроловна
Мать ребёнка: Давыдова Ксения Иосифовна
Бракосочетание
17.01.1899
Рождение ребёнка
1903
Сын: Давыдов Александр Фролович
Мать ребёнка: Давыдова Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
09.07.1919
Мать ребёнка: Давыдова Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
15.08.1922
Дочь: Васса Фроловна
Мать ребёнка: Давыдова Ксения Иосифовна
Смерть
Неизвестно