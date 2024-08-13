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Власов Илья Тарасович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1832

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Власов Тарас Емельянович

Мать: Власова Наталья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
отдан в рекруты в 1853
Рождение ребёнка
20.02.1853

Сын: Власов Федор Ильич

Мать ребёнка: Власова Авдотья Васильевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Власов Дмитрий Тарасович

Мать ребёнка: Власова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Власов Григорий Ильич

Мать ребёнка: Власова Авдотья Васильевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Власов Григорий Ильич

Мать ребёнка: Власова Авдотья Васильевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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