Власов Илья Тарасович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Власов Тарас Емельянович
Мать: Власова Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
отдан в рекруты в 1853
Рождение ребёнка
20.02.1853
Сын: Власов Федор Ильич
Мать ребёнка: Власова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Власова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Власова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Власова Авдотья Васильевна