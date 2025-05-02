Залешина Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти16.04.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Залешина) Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Залешин Андрей Елисеевич
Рождение ребёнка
16.11.1841
Сын: Залешин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Залешин Андрей Елисеевич
Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Залешина) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Залешин Андрей Елисеевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Залешина) Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Залешин Андрей Елисеевич
Смерть
16.04.1888