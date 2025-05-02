Залешина Ирина Михайловна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Залешина Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

16.04.1888

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Залешина) Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Залешин Андрей Елисеевич

Рождение ребёнка
16.11.1841

Сын: Залешин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Залешин Андрей Елисеевич

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Залешина) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Залешин Андрей Елисеевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Залешина) Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Залешин Андрей Елисеевич

Смерть
16.04.1888

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