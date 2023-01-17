Войтишкин (Войтихин) Игнат Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1895
Рождение ребёнка
1926
Сын: Войтишко Владимир Игнатьевич
Мать ребёнка: Войтишко Жена
Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войтишко Жена
Смерть
Неизвестно