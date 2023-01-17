Войтишкин (Войтихин) Игнат Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтишкин (Войтихин) Игнат Васильевич

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Место рождения

Нивки, Добрушский район, Гомельская область

Дата рождения

20.12.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1895

Отец: Войтишкин Василий (Василь) Николаевич

Мать: Войтишкина Анастасия

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Войтишко Владимир Игнатьевич

Мать ребёнка: Войтишко Жена

Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войтишко Жена

Смерть
Неизвестно
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