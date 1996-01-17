Туляков Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1922
Дата смерти17.01.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1922
Отец: Туляков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Тулякова-Попова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Тулякова-Снегирева Римма Владимировна
Рождение ребёнка
03.11.1952
Дочь: Тулякова-Таракина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Тулякова-Снегирева Римма Владимировна
Рождение ребёнка
03.11.1952
Дочь: Тулякова-Таракина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1954
Мать ребёнка: Тулякова-Снегирева Римма Владимировна
Рождение ребёнка
01.05.1957
Дочь: Тулякова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Тулякова-Снегирева Римма Владимировна
Смерть
17.01.1996