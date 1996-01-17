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Туляков Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1922

Дата смерти

17.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1922

Отец: Туляков Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Тулякова-Попова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Тулякова-Снегирева Римма Владимировна

Рождение ребёнка
03.11.1952

Дочь: Тулякова-Таракина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Тулякова-Снегирева Римма Владимировна

Рождение ребёнка
03.11.1952

Дочь: Тулякова-Таракина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1954

Сын: Туляков Валерий Иванович

Мать ребёнка: Тулякова-Снегирева Римма Владимировна

Рождение ребёнка
01.05.1957

Дочь: Тулякова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Тулякова-Снегирева Римма Владимировна

Смерть
17.01.1996
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