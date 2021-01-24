Никитина (Копачева) Нина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1940
Дата смерти24.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Станислав
Смерть
24.01.2021