Никитина (Копачева) Нина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина (Копачева) Нина Евдокимовна

Никитина (Копачева) Нина Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1940

Дата смерти

24.01.2021

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1940

Отец: Копачев Евдоким Тимофеевич

Мать: Копачева (Чибисова) Прасковья Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Станислав

Смерть
24.01.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.