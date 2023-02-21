Петряшов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
01.06.1944
Спицыно, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Пенсионное дело ВУЦА, ф. 13 оп. 16 д. 117, 3 листа Даты: 09.05.1942-01.06.1944
Смерть
Неизвестно