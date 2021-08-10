Белова Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1950
Дата смерти10.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1972
Дочь: Захарова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Белов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
27.09.1974
Сын: Белов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Белов Анатолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.2021