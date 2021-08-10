Белова Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1950

Дата смерти

10.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1972

Дочь: Захарова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Белов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
27.09.1974

Сын: Белов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Белов Анатолий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Анатолий Владимирович

Смерть
10.08.2021
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