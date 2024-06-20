Чикишева (Горбунова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.2012
Отец ребёнка: Чикишев Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.08.2015
Дочь: Чикишева Вера Павловна
Отец ребёнка: Чикишев Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
2020
Отец ребёнка: Чикишев Павел Дмитриевич