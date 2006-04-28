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Тазеев Нияз Наилевич
Тазеев Нияз Наилевич
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Место рождения
Зеленодольск
, Дніпропетровська область
Дата рождения
28.04.2006
Пол
Мужской
Отец
Тазеев Наиль Шаукатович
1978 г.р.
Мать
Гайнутдинова Римма Сайдашевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.2006
Отец:
Тазеев Наиль Шаукатович
Мать:
Гайнутдинова Римма Сайдашевна
Зеленодольск
, Дніпропетровська область
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