Ильченко (Корнева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльченко (Корнева) Татьяна Ивановна

Ильченко (Корнева) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1977

Муж: скрыто настройками приватности

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
20.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
08.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Курск, город Курск, Курская область
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