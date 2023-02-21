Дик-Витюнина Гертруда Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти2000
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елохина-Витюнина Валентина Фотеевна
Отец ребёнка: Витюнин Фотей Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витюнина Марина Фотеевна
Отец ребёнка: Витюнин Фотей Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витюнина Анна Фотеевна
Отец ребёнка: Витюнин Фотей Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Витюнин Фотей Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Витюнин Фотей Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рошко-Витюнина Ираида Фотеевна
Отец ребёнка: Витюнин Фотей Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000