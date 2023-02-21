Дик-Витюнина Гертруда Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дик-Витюнина Гертруда Генриховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Дик Генрих Борисович

Мать: Браун Екатерина Григорьевна (Герхардовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елохина-Витюнина Валентина Фотеевна

Отец ребёнка: Витюнин Фотей Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витюнина Марина Фотеевна

Отец ребёнка: Витюнин Фотей Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витюнина Анна Фотеевна

Отец ребёнка: Витюнин Фотей Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витюнин Валерий Фотеевич

Отец ребёнка: Витюнин Фотей Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витюнин Сергей Фотеевич

Отец ребёнка: Витюнин Фотей Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рошко-Витюнина Ираида Фотеевна

Отец ребёнка: Витюнин Фотей Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витюнин Фотей Мартынович

Смерть
2000
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