Казнина Мавра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казнина Мавра Петровна

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Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1751 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1774 ст.

Сын: Казнин Никита Иванович

Отец ребёнка: Казнин Иван Герасимович

Мостово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казнин Иван Герасимович

Смерть
Неизвестно
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