Сафиуллин Ганий Бекинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллин Ганий Бекинович

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Место рождения

Старый Кишит, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.07.1905

Дата смерти

14.10.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Кишит, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1957 по 1973
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.10.1973
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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