Сафиуллин Ганий Бекинович
Место рождения
Дата рождения01.07.1905
Дата смерти14.10.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1957 по 1973
Смерть
14.10.1973