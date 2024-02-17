Мотовилов Николай Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Архип
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
06.04.1934
Дочь: Груздева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Мотовилова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1937
Смерть
1944