Мотовилов Николай Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотовилов Николай Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1934 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мотовилова Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мотовилова Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мотовилова Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мотовилова Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мотовилова Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
06.04.1934

Дочь: Груздева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Мотовилова Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мотовилова Пелагея Семеновна

Смерть
1944
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