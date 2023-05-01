Соцкий Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соцкий Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1973

Отец: Соцкий Михаил Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
С 29.12.1995 по ?.04.2004

Жена: скрыто настройками приватности

г. Красноярск
Рождение ребёнка
26.11.1996

Дочь: Соцкая Дарья Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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