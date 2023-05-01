Соцкий Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1973
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1973
Отец: Соцкий Михаил Александрович
Бракосочетание
С 29.12.1995 по ?.04.2004
Жена: скрыто настройками приватности
г. Красноярск
Рождение ребёнка
26.11.1996
Дочь: Соцкая Дарья Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности